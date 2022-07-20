СМИ: мошенники начали предлагать россиянам удаление из базы должников

Россияне все чаще сталкиваются с новым видом мошенничества — злоумышленники обещают очистить их кредитную историю при наличии задолженностей по цене от 20 до 150 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Центробанка России и юристов.

Спрос на эту услугу растет на фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заемщиков. С марта 2022 года резко увеличилась доля отказов по кредитным заявкам. В сегменте необеспеченных потребкредитов банки одобряют лишь треть запросов клиентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мошенники заверяют клиентов, что разовое «обнуление» кредитной истории в будущем позволит заемщику вновь оформить кредит на большую сумму. Однако сразу после получения платы мошенник исчезает.



В июне главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявлял, что с апреля 2022 года карты российских банков перестали интересовать хакеров. За рубежом нельзя ничего купить с их помощью.

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Татьяна Леухина