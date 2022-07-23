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Роспотребнадзор: риск завоза полиомиелита в Россию сохраняется

08:23, 23.07.2022
Роспотребнадзор: риск завоза полиомиелита в Россию сохраняется
Фото: realnoevremya.ru

Риск завоза полиомиелита из эндемичных и неблагополучных по заболеванию стран сохраняется, сообщает сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Риск сохраняется с учетом высоких темпов миграции населения в мире, указали в ведомстве. Передача дикого полиовируса типа 1 сохраняется в таких странах, как Афганистан и Пакистан. Завоз дикого полиовируса типа 1 в 2022 году зарегистрирован в Мозамбике и Малави.

Последний местный случай полиомиелита, вызванный диким полиовирусом, зарегистрировали в России в 1996 году, а последний случай заболевания полиомиелитом, вызванный завезенным диким полиовирусом — в 2010 году.

Недавно случай заражения полиомиелитом зафиксировали в США — это первый случай с 1979 года. Инфекцию выявили у местного жителя. Власти призвали следить за возможными новыми случаями заражения с повышенным вниманием.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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