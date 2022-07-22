В США зарегистрировали случай заражения полиомиелитом впервые с 1979 года

Случай заражения полиомиелитом зафиксировали в США — это первый случай с 1979 года, сообщили департаменты здравоохранения штата Нью-Йорк и округа Рокленд, сообщает «РИА Новости».



Инфекцию выявили у местного жителя. Власти призвали следить за возможными новыми случаями заражения с повышенным вниманием и рекомендовали невакцинированным гражданам получить вакцину или бустерную дозу препарата.

Фото: realnoevremya.ru

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание, спинномозговой паралич, характеризуется поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом. На сегодняшний день лекарства против полиомиелита нет, болезнь можно предотвратить только при помощи вакцинации.

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Маргарита Головатенко