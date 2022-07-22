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Бомбардир «Рубина» Джоэль Фамейе залечил травму и готов к игре с «Енисеем»

21:59, 22.07.2022
Бомбардир «Рубина» Джоэль Фамейе залечил травму и готов к игре с «Енисеем»
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе залечил травму и готов сыграть в матче второго тура Первой лиги с красноярским «Енисеем», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе казанского клуба.

В первой игре «Рубина» в сезоне с «Родиной» (2:0) футболист сделал дубль и получил травму во втором тайме. Из-за сильного удара по ноге он не смог доиграть встречу.

Матч «Рубина» с «Енисеем» пройдет 24 июля в Красноярске.

Джоэль Фамейе ранее рассказывал, что в межсезонье мог перейти в польскую «Легию», но решил остаться в России, поскольку ему нравится Казань. Напомним, нападающий Джоэль Фамейе подписал контракт с казанским «Рубином» в прошлом месяце. Он рассчитан на 3 года.

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Маргарита Головатенко
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