Футболист «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал, что остался в России, поскольку ему нравится Казань

Ганский футболист казанского «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал, что в межсезонье мог перейти в польскую «Легию», но решил остаться в России, поскольку ему нравится Казань:



— Когда Олег Яровинский (спортивный директор «Рубина») позвонил мне, я уже одной ногой был в варшавской «Легии». Мы уже обо всем договорились. И решение перейти в «Рубин» было непростым. Я решился не потому, что мне нравится играть в ФНЛ, а потому, что я хочу играть в Казани, — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Напомним, нападающий Джоэль Фамейе подписал контракт с казанским «Рубином» в прошлом месяце. Он рассчитан на 3 года.

Фамейе выступает за «Рубин» в качестве свободного агента. До этого он играл в клубах «Ва Олл Старз» (Гана), «Белшина» (Беларусь), «Динамо Брест» (Беларусь) и «Оренбург».

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Маргарита Головатенко