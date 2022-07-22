Пловец Колесников победил на «Играх дружбы» в Казани на дистанции 100 м вольным стилем

Фото: Максим Платонов

Призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников в пятницу выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на соревнованиях «Игры дружбы» в Казани, передает ТАСС.



Результат Колесникова составил 47,97 секунды. На втором месте — Владислав Гринев (отставание — 0,74 секунды). Тройку лидеров замкнул Владислав Резниченко (+0,94).

Колесникову 22 года. На Олимпиаде в Токио он стал серебряным и бронзовым призером.

Фото: Максим Платонов

Вчера Колесников победил на международных соревнованиях «Игры дружбы» и в финале Кубка России в Казани на дистанции 100 м на спине.



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Маргарита Головатенко