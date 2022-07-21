Пловец Колесников стал победителем «Игр дружбы» на дистанции 100 м на спине

Фото: Максим Платонов

Призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников победил на международных соревнованиях «Игры дружбы» и в финале Кубка России в Казани на дистанции 100 м на спине, сообщает «РИА Новости».



Спортсмен проплыл дистанцию за 52,58 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (53,57), а третьим — Николай Зуев (53,60). Олимпийский чемпион Евгений Рылов финишировал пятым (54,55).

Двукратный чемпион мира Антон Чупков победил на дистанции 200 м брассом, преодолев ее за 2 минуты 7,19 секунды. На втором месте — Кирилл Пригода (2.07,25), третье — Алексей Сударев (2.08,77).

В женском заплыве на 200 м баттерфляем первое место заняла Светлана Чимрова (2.09,11), второе — Анастасия Маркова (2.10,34), третье — Александра Сабитова (2.13,97).

На дистанции 200 м на спине победу одержала представительница Белоруссии Анастасия Шкурдай (2.09,38), серебро завоевал Дарья Устинова (2.11,40), бронзу — Рената Гайнуллина (2.12,67).

Фото: Максим Платонов

На дистанции 50 метров брассом одержала победу на Елена Богомолова. Ее результат составил 30,75 секунды, второе место у Елены Годун (30,94), третьей стала представительница Белоруссии Алина Змушка (30,96).

Первое место на дистанции 50 м баттерфляем занял Олег Костин (22,78), второе — Роман Шевляков (23,20), третье — Михаил Вековищев (23,25). В мужском заплыве на 400 м кролем одержал победу спортсмен Александр Егоров (3.47,04), серебро завоевал Даниил Шаталов (3.47,17), третьим финишировал Мартин Малютин (3.49,46).

Первый этап «Игр дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, получивший название «Мир», открылся сегодня во Дворце водных видов спорта в Казани — в нем принимают участие более 1,1 тысячи спортсменов.

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Маргарита Головатенко