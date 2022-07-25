В Казани выставлено на продажу недостроенное здание на Красной Позиции за 25 млн

В Казани выставлено на продажу недостроенное двухэтажное здание, расположенное по адресу ул. Красная Позиция, 2с1. Общая площадь объекта составляет 1 282 квадратных метра, а его стоимость оценивается в 25 млн рублей.

В объявлении о продаже говорится, что земельный участок в 16 соток находится в аренде и, помимо строения, на нем также имеется парковка на 10 автомобильных мест. Уточняется, что к зданию подведены все коммуникации, а его конструктивные элементы соответствуют норме. Собственником объекта уже более 5 лет является юридическое лицо.

— Это место отлично подойдет под магазин, учебный центр, офис, медицинский центр или лабораторию, — сказано в объявлении.

Фото: yandex.ru

Вчера стало известно, что выставленное на продажу офисное здание «Наутилус» за два года выросло в цене с 230 до 350 млн рублей. Шестиэтажный бизнес-центр площадью 2 741 квадратный метр, расположенный по улице Абсалямова, на бульваре «Белые цветы», был построен в 2016 году. Продавать его начали еще в 2020-м — из-за разногласий его владельцев.

В объявлении о продаже говорится, что центр загружен арендаторами на 100%. Земельный участок под объектом находится в собственности и прилагается к БЦ. Из открытых данных следует, что бизнес-центр относится к классу «B+». Арендная ставка — 12 000 рублей за «квадрат» в год.

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Максим Кокунин