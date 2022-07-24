Стоимость казанского бизнес-центра «Наутилус» увеличилась до 350 млн рублей

В Казани выставленное на продажу офисное здание «Наутилус» за два года выросло в цене с 230 до 350 млн рублей. Шестиэтажный бизнес-центр площадью 2 741 квадратный метр, расположенный по улице Абсалямова, на бульваре «Белые цветы», был построен в 2016 году. Продавать его начали еще в 2020-м — из-за разногласий его владельцев.

В объявлении о продаже говорится, что центр загружен арендаторами на 100%. Земельный участок под объектом находится в собственности и прилагается к БЦ. Из открытых данных следует, что бизнес-центр относится к классу «B+». Арендная ставка — 12 000 рублей за «квадрат» в год.

Фото: Авито

В 2020 году «Реальное время» выяснило, что «Наутилусом» управляет ООО «Индексинвест», гендиректором и владельцем которого числится Разия Анисимова. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», она же является и владельцем компании. Кроме того, Анисимовой принадлежат 66% ООО «Гипросвязьинвест», зарегистрированного в Казани на улице Смычки.

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Максим Кокунин