Банк России возобновил продажи наличной валюты гражданам в банках
Банк России возобновил возможность финансовых организаций по продаже гражданам наличной валюты, сообщает «РИА Новости».
Банки получили право продавать россиянам наличную валюту с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Это касается валюты, поступившей в кассы банков начиная с 9 апреля текущего года.
В этом месяце регулятор смягчил условия покупки иностранной валюты у брокеров. С 11 апреля комиссия в 12% на покупку валюты была отменена.
Ограничительную меру ввели в связи с высокой волатильностью курса рубля.
1 апреля регулятор смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц. В течение календарного месяца гражданин имеет право провести за пределы России со своего счета на свой счет за границей или другому лицу за рубеж не более $10 тысяч или эквивалент в другой валюте.
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