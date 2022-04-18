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Банк России возобновил продажи наличной валюты гражданам в банках

07:34, 18.04.2022
Банк России возобновил продажи наличной валюты гражданам в банках
Фото: wikipedia.ru / NVO

Банк России возобновил возможность финансовых организаций по продаже гражданам наличной валюты, сообщает «РИА Новости».

Банки получили право продавать россиянам наличную валюту с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Это касается валюты, поступившей в кассы банков начиная с 9 апреля текущего года.

В этом месяце регулятор смягчил условия покупки иностранной валюты у брокеров. С 11 апреля комиссия в 12% на покупку валюты была отменена.

Фото: Анна Сейтумерова

Ограничительную меру ввели в связи с высокой волатильностью курса рубля.

1 апреля регулятор смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц. В течение календарного месяца гражданин имеет право провести за пределы России со своего счета на свой счет за границей или другому лицу за рубеж не более $10 тысяч или эквивалент в другой валюте.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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