Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции в России до 15,62%
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее. Это следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
Основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедление роста цен на другие продукты питания.
Продолжается снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%.
На прошлой неделе Росстат впервые за все время наблюдений с 1991 года зафиксировал в России дефляцию в июне — она составила 0,35%.
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