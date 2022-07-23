Сегодня в Татарстане потеплеет до +30 градусов
В субботу, 23 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность и северо-восточный умеренный ветер. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха днем составит +25—30 градусов. В Казани прогнозируется до +29°С. В Набережных Челнах потеплеет до +24—27 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели ночью существенных осадков не ожидается, температуры составят от +13 до +19 градусов. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами, воздух прогреется до +25 до +31°С.
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