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Сегодня в Татарстане потеплеет до +30 градусов

06:30, 23.07.2022
Сегодня в Татарстане потеплеет до +30 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 23 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность и северо-восточный умеренный ветер. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +25—30 градусов. В Казани прогнозируется до +29°С. В Набережных Челнах потеплеет до +24—27 градусов.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели ночью существенных осадков не ожидается, температуры составят от +13 до +19 градусов. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами, воздух прогреется до +25 до +31°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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