В Госдуме предложили сократить отпуска чиновников и депутатов до минимума
Спикер Государственной думы считает, что отпуска чиновников и депутатов следует сократить до минимума. Для этого требуется подготовка поправки в законодательство.
— Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ, — цитирует Володина «РИА Новости».
На сегодняшний день депутаты Госдумы уходят в отпуск на 42 календарных дня. Госслужащие отдыхают до 45 дней.
Володин напомнил, что у политиков отпусков не бывает. В качестве примера он привел президента России Владимира Путина.
В мае депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что гражданам, выбирающим отдых в России, необходимо предоставить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. По его мнению, это поспособствует поддержке внутреннего туризма и самих россиян.
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