В Госдуме предложили сократить отпуска чиновников и депутатов до минимума

Спикер Государственной думы считает, что отпуска чиновников и депутатов следует сократить до минимума. Для этого требуется подготовка поправки в законодательство.

— Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ, — цитирует Володина «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

На сегодняшний день депутаты Госдумы уходят в отпуск на 42 календарных дня. Госслужащие отдыхают до 45 дней.

Володин напомнил, что у политиков отпусков не бывает. В качестве примера он привел президента России Владимира Путина.

В мае депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что гражданам, выбирающим отдых в России, необходимо предоставить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. По его мнению, это поспособствует поддержке внутреннего туризма и самих россиян.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина