В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России

Гражданам, выбирающим отдых в России, необходимо предоставить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска, такое мнение выразил депутат Госдумы Султан Хамзаев.



Депутат считает, что это поспособствует поддержке внутреннего туризма и самих граждан:

— Если гражданин купил путевку и планирует отдых на территории России, и его отдых там будет составлять не менее двух недель с подтверждением, то ему плюс неделя оплачиваемого отпуска, — приводит его слова «РИА Новости».

Парламентарий добавил, что россияне еще посещают Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет, Таиланд и другие страны, пусть уже не так активно. Предложенные меры о выделении дополнительной недели отпуска позволят конкурировать с этими туристическими кластерами. Предложение политик планирует направить в Ростуризм.

Фото: duma.gov.ru

В мае жители Приволжского федерального округа назвали Татарстан в числе 15 наиболее подходящих для отпуска российских регионов. Отдохнуть в Татарстане предпочли бы 3,1% опрошенных. Самым популярным местом для отпуска оказался Краснодарский край — его выбрали 25%.

Маргарита Головатенко