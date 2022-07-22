Татарстан вошел в лидеры рейтинга цифровой трансформации
Татарстан, Тульская и Челябинская области возглавили рейтинг цифровой трансформации среди регионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Также в десятку лучших регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Кемеровская, Белгородская, Липецкая, Калужская области и Республика Саха (Якутия).
По эффективности применения на местах мер поддержки IТ-отрасли лидерами стали Тульская, Челябинская и Омская области», — сообщает «РИА Новости».
В конце июня Татарстан вошел в лидеры среди регионов в рейтинге руководителей цифровой трансформации (РЦТ)
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