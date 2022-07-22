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В Казани на площади Тукая обновляют покрытия лестниц в подземном пешеходном переходе

04:22, 22.07.2022
В Казани на площади Тукая обновляют покрытия лестниц в подземном пешеходном переходе
Фото: kzn.ru

В Казани стартовали работы по благоустройству подземного пешеходного перехода на площади Тукая, сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Рабочие уложили на ступени специальную резиновую крошку, из которой формируется нескользкое покрытие для безопасности пешеходов.

Пешеходный перехода площади Тукая — один из самых загруженных в татарстанской столице, поэтому все работы будут проходить поэтапно в течение недели. Входы в переход на время будут последовательно закрыты для того, чтобы покрытие смогло высохнуть. Мероприятия завершат в течение недели.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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