Владимир Путин обсудил ситуацию на мировом рынке нефти с принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает RT.



Путин и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировом рынке нефти. Во время разговора обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Также они обменялись мнениями о положении дел в Сирии с учетом итогов саммита в Тегеране.

Вчера президент России и лидер Ирана Эбрахим Раиси достигли договоренности о крупных совместных проектах двух стран и активизации использования национальных валют в расчетах государств.

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Маргарита Головатенко