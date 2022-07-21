Владимир Путин обсудил ситуацию на мировом рынке нефти с принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает RT.
Путин и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировом рынке нефти. Во время разговора обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей.
Также они обменялись мнениями о положении дел в Сирии с учетом итогов саммита в Тегеране.
Вчера президент России и лидер Ирана Эбрахим Раиси достигли договоренности о крупных совместных проектах двух стран и активизации использования национальных валют в расчетах государств.
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