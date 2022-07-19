Россия и Иран договорились о новых проектах и активизации расчетов в нацвалютах

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси достигли договоренности о крупных совместных проектах двух стран и активизации использования национальных валют в расчетах государств, сообщает ТАСС.



— Условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах между нашими странами, — заявил Путин по итогам встречи президентов стран — гарантов астанинского процесса в Тегеране во вторник.

Фото: kremlin.ru

Лидеры стран на встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику. На встрече с президентом Ирана Путин отметил рекордные цифры с точки зрения товарооборота стран и укрепление взаимодействия по вопросам международной безопасности. Также Путин отметил существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса.

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Маргарита Головатенко