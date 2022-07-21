На крыше одного из казанских домов установили солнечные панели

В Казани на крыше одного из домов по улице Волгоградской установили солнечные панели — они помогут жителям экономить на оплате электроэнергии, сообщает мэрия Казани.



Здесь же появилась первая в городе дворовая станции для электромобилей, от которой заряжается специальная электротехника. Во дворе обновили асфальт, установили новые малые архитектурные формы и увеличили количество парковочных мест почти в девять раз.

Двору домов №2 и №4 по ул. Волгоградской, №150 и №152 по ул. Декабристов уже почти 60 лет. Благоустройство части территории завершили еще в прошлом году. В этом году работы во дворе напротив домов №152 и №154 по ул. Декабристов выполнены почти на 90%. Новшества появились при благоустройстве территории по программе «Наш двор».

Фото: kzn.ru

Президентская программа Рустама Минниханова «Наш двор» в Татарстане стартовала в 2020 году. Начиналось все с массовой инвентаризации дворов республики годом ранее — порядка 9 тысяч, из которых 7 тысяч попали под критерии программы. В этом году благоустроят 1 212 дворовых территорий. О сложностях реализации программы, работе с подрядчиками и планах «Реальному времени» рассказала ее куратор Арина Петрова.

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Маргарита Головатенко