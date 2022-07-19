Арина Петрова, «Наш двор»: «У нас есть амбициозный план: до 30 августа завершить все работы»

Фото: соцсети

Президентская программа Рустама Минниханова «Наш двор» в Татарстане запустилась в 2020 году. Начиналось все с массовой инвентаризации дворов республики годом ранее — порядка 9 тысяч, из которых 7 тысяч попали под критерии программы. В этом году благоустроят 1 212 дворовых территорий. О сложностях реализации программы, работе с подрядчиками и планах в прямом эфире «Реального времени» рассказала ее куратор Арина Петрова.

«Одни хотят одно, другие хотят другое»

Программа «Наш двор» реализуется совместно с татарстанцами — такую задачу поставил сам президент республики Рустам Минниханов, напомнила Арина Петрова. Перед началом работ в несколько этапов проходят встречи с жильцами домов.

— То есть не прийти и сделать ремонт так, как нам это видится, а прийти к ним, посоветоваться, спросить, какие у них есть проблемы во дворе, и после этого только реализовать программу, — объяснила Арина Петрова.

По ее словам, самая важная из всех встреч с жильцами — первая, общее собрание жителей, но на нее мало кто приходит. На нем есть возможность внести изменения в проект благоустройства двора в соответствии с пожеланиями жителей домов. Следующая встреча может и не состояться. Повторно ее проводят, если на первой жителям не удалось договориться и прийти к единому мнению.

— На самом деле их бывает и пять, и десять штук в одном дворе, когда какие-то такие конфликтные ситуации происходят. Одни хотят одно, другие хотят другое, — рассказала Арина Петрова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Итоговую встречу проводят перед началом строительного сезона — за один-три дня до выхода первой техники. Жителям презентуется итоговая схема, ее уже невозможно поменять.

— Бывают исключительные случаи, какие-то технические невозможности выполнить какое-либо решение. Тогда, конечно, бывают изменения в схеме, но уже по запросам мы не можем менять схему, потому что определен план по этому двору, также есть график, по которому мы идем, то есть все уже выстроено, — уточнила куратор программы «Наш двор».

По словам Арины Петровой, сопоставить программу «Наш двор» можно лишь с Москвой и Подмосковьем.

— Я не знаю практик ни в одном из регионов где бы был такой объем [как в Татарстане]. Единственное — это Москва, Московская область, там, примерно в таких же объемах, реализуется даже чуть больше скорее всего. Но мы должны понимать, что это совсем другой размер, масштаб и финансирование. Мы такие лидеры, можно сказать. Татарстан лидер по тому как реализуются и ремонтируются дворы, — утверждает куратор программы.

«Подрядные организации, бывает, подводят»

Не обходится реализация программы и без сложностей. Это и рост цен, и проблемы с подрядчиками, которые занимаются благоустройством дворов, попавших под программу.

— Рост цен, который, конечно же, есть и по дорожным работам, и по оборудованию, когда растет стоимость металла, дерева, естественно это все отражается на оборудовании, которое мы покупаем. Оборудование сертифицированное, хорошее, у проверенных поставщиков покупается, так скажем, качество отвечает само за себя, поэтому, естественно, цены тоже не маленькие, — рассказала Арина Петрова.

Она уточнила, что с этой проблемы удается справляться, 3 года подряд реализуется примерно одинаковый объем работ.

— Если говорить, например, про оборудование, то мы закупились еще в начале года, для того, чтобы как раз таки зафиксировать эти стоимости, и мы могли уже выйти к людям на монтаж, после того, как у нас закончили дорожники, — добавила Арина Петрова.

Фото: Ринат Назметдинов

Случалось и такое, что возникали проблемы с подрядчиком. Работать с такими отказываются.

— Конечно, как и во всей работе, подрядные организации, бывает, подводят. Например, в прошлом году мы отказались от одного из поставщиков детского оборудования по причине того, что у нас были сильные задержки по поставке в Татарстан. То есть он очень долго доставлял оборудование, поэтому мы в этом году с этим поставщиком не работаем. Ну то есть вот такие какие-то рабочие моменты, сложности они возникают, но мы как-то с ними справляемся, решаем, вот такими совместными усилиями, решениями, — рассказала Арина Петрова.

Фото: Максим Платонов

Парковки — «камень преткновения»

По словам Арины Петровой, число обращений жильцов по программе «Наш двор» в этом году почти не изменилось, держится на уровне прошлого года. Их тематика часто зависит от времени, в которое они поступают. В строительный сезон татарстанцы направляют порядка 600 обращений в неделю.



— В любое время поступают обращения по поводу парковочных мест, которых всегда не хватает во дворе, это частый такой спорный «камень преткновения» во всех дворах. Тут хочу сказать, что наши жители зачастую путают, подменяют понятие парковок. То есть раньше они парковались на зеленой зоне и часто считали это парковкой, а сейчас мы пришли, выставили борт 15 см, который преграждает им этот проезд, естественно у них возникает вопрос, «как туда заезжать?». Мы не хотим, чтобы жители парковались на зеленой зоне, поэтому, если мы видим, что они хаотично паркуются вдоль проезда, мы обязательно там создадим парковочные карманы. Где-то площадки видим насыпные из щебня зачастую делают, вот ТСЖ это любят, мы, конечно, там сделаем парковочную площадку, нет такого, что мы прям категорически против этих парковок. Нет, мы делаем, но в каких-то разумных пределах, соблюдая баланс наших пешеходов, которыми становятся наши автомобилисты, и баланс автомобилистов, которые никуда не деваются, и мы это прекрасно понимаем, — рассказала Арина Петрова.

Скриншот прямого эфира «Реального времени»

По словам Петровой, при реализации программы делается фундамент двора. «Все остальное хочется, чтобы выполняли жители», — добавила она.

— Они [жители дворов] зачастую даже не понимают, что это их территория. Что двор, это такая же их земля, как квартиры, потому что обычно все понимание их земли кончается на двери их квартиры. Дальше — это не мое, я не хочу за это отвечать, мне это не нужно. Тут мы, конечно, хотим, чтобы они этот двор присваивали, очень лестно видеть, когда начинают появляться цветы какие-то, начинает рисоваться разметка, делиться эти парковочные места. На самом деле это такой показатель того, что постепенно жители наши начинают присваивать себе этот двор, начинают гулять по эти тротуарам, самокаты начинают кататься по этим дорожкам, которые мы создаем, дети играют на площадках. Это и есть показатель того, что магия случилась, двор заработал. И конечно, мы хотим, чтобы, этот эффект усиливался, — рассказала Арина Петрова.

Амбициозный план

Арина Петрова заверила татарстанцев, что все работы ведутся по плану, даже если после дорожных работ не сразу начинается обустройство двора:

— В этом году мы стараемся, конечно, очень оперативно после дорожных работ, чтобы поставщики выходили, но тем не менее где-то нужно будет подождать, потому что есть такие ограничения, — рассказала куратор программы «Наш двор». Она разъяснила, что подрядчик работает по всему Татарстану и у него есть план: «Сначала я реализую Высокую Гору, потом Казань, например, Советский район, дальше я выхожу в Актанышский район».

Фото: Ринат Назметдинов

Завершить все работы по программе «Наш двор» этом году хотят до Дня республики.

— У нас есть такой амбициозный план: до 30 августа завершить все работы. Возможно, оборудование у нас идет немного дольше, буквально, может быть, две недели, месяц. Мы понимаем, да, сначала дороги, потом оборудование, вот. Но всех гоним к этой дате, говорим, что никаких у нас не может быть других обстоятельств, поэтому очень надеемся на 30 августа, — сказала Арина Петрова.

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Татьяна Демина, Анастасия Дуксеева