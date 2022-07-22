На разработку проекта по строительству системы водоснабжения в пригородах Казани выделят 68 млн рублей

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектов планировки и межевания территорий, предусматривающих размещение системы водоснабжения, водоотведения и других линейных объектов в пригородах Казани. Начальная цена договора — 68,8 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет республики, сообщается на сайте госзакупок.

В перечень вошло строительство следующих объектов:

системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территорий, прилегающих к трассе Казань — Зеленодольск («Большой Зеленодольск»);

системы водоснабжения, водоотведения и дождевой канализации на территории Казани и Лаишевского района (Лаишевский узел);

сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Куюки Богородского сельского поселения Пестречинского района;

подземного источника водоснабжения (водозабор Столбищениский) в Лаишевском районе.

Фото: tatarstan.ru

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 29 июля. Итоги подведут 2 августа.

«Реальное время» писало, что на разработку проектов планировки и межевания этих же территорий для размещения систем водоснабжения и водоотведения готовы направить 56 миллионов рублей.



Для строительства хозяйственно-бытовой канализации в Куюках и водозабора «Столбищенский» проектную документацию пытаются разработать уже не в первый раз. Так, в ноябре 2021-го Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной и рабочей документации за 381,5 миллиона рублей. Согласно его положениям, канализацию в Куюках должны построить в 2022—2023 годах, а работы с водозабором «Столбищенский» планируется проводить вплоть до 2024 года.



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Максим Кокунин