На разработку проектов водозабора и канализации в Столбище и Куюках потратят 381,5 млн рублей

В Татарстане объявили тендеры на разработку проектной и рабочей документации водозабора в селе Столбище Лаишевского района и сетей канализации в деревни Куюки Пестречинского района. В общей сложности на эти цели потратят 381,5 млн рублей.

Так, в Столбище планируют постройку подземного источника водоснабжения — водозабора «Столбищенский». Сумма работ — 199,2 млн рублей. Производительность водозабора в сутки — 90 тысяч куб. м. Постройка планируется в 2022—2024 годах. Заказчик — ГИСУ РТ.

Другая сумма пойдет на разработку проекта строительства сетей канализации в Куюках. Сети предназначены для отвода сточных вод с территорий ЖК «Светлый», «Новые Куюки», «Яшьлек», «Новые Салмачи» и поселка Куюки. Построить сети канализации планируют в 2022—2023 годах. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ», на разработку документации потратят 182,3 млн рублей.



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Маргарита Головатенко