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В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 391 случай коронавируса

11:15, 21.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 391 случай коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 6 391 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 511 120.

Госпитализировали 1 195 пациентов. Это на 7,7% больше по сравнению с 20 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за сутки 4 529 россиян. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 17 924 372 жителя России.

Умерли за сутки 42 пациента. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 382 039 россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 21 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
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