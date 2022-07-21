В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 391 случай коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 6 391 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 511 120.
Госпитализировали 1 195 пациентов. Это на 7,7% больше по сравнению с 20 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выздоровели за сутки 4 529 россиян. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 17 924 372 жителя России.
Умерли за сутки 42 пациента. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 382 039 россиян.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 21 июля читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым