Главное о коронавирусе на 21 июля: МВД России вернуло масочный режим, в ЛНР возобновилась вакцинация

В Татарстане две недели подряд не регистрируют случаев смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Всего на 21 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 406. Выздоровели за весь период 149 952 человека, в том числе 123 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 28 человек.

В Татарстане две недели подряд не фиксируют случаев смерти, причиной которой стал коронавирус. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 996 жителей республики. Напомним, о последнем летальном исходе, причиной которого стал коронавирус, в регионе сообщалось 8 июля — умер один человек. Эта смерть стала первой за шесть недель.



Фото: Максим Платонов

Более половины врачей призывают продолжать соблюдение защитных мер

За последние сутки в России выявили 6 391 новый случай коронавируса, выздоровели 4 529 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 511 120 человек, а выздоровевших — до 17 924 372. За сутки болезнь унесла жизни 42 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 039 человек.

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что россияне, переболевшие COVID-19 в прошлом году, и сегодня рискуют столкнуться с осложнениями. По его словам, во второй половине 2021 года доминировал штамм коронавируса «дельта», который привел к смерти многих людей и оставил после себя «мощный след» различных осложнений. В первую очередь от инфекции страдали сосуды и легкие пациентов. Последствия могут появиться даже через год после болезни, а их проявление и тяжесть воздействия зависят от того, насколько серьезно болел пациент, добавил специалист.

Согласно исследованию «Россгосстрах Жизнь», более половины российских врачей призывают продолжать соблюдение защитных мер, в частности носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и проходить вакцинацию. Также четверть респондентов уверены, что опасность пандемии миновала, треть опрошенных также склоняются к такому мнению. 12% участвовавших в опросе врачей не смогли определиться со своим мнением по этому вопросу.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что подвариант «омикрона» — «кентавр», как и другие виды этого штамма, отличается большей заразительностью. Он отметил, что в данный момент в России такие линии «омикрона», как BA.1 и BA.2, «уходят на задний план». Вместе с этими изменениями в самом вирусе происходят изменения и в уровне заболеваемости, который начинает расти, заключил он.

Фото: Максим Платонов

МВД России обязало сотрудников ряда своих подразделений вновь носить маски для профилактики коронавируса. Уточняется, что в первую очередь такие меры ограничений коснулись тех сотрудников, которые непосредственно работают с населением.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что коронавирус, по мнению большинства эпидемиологов, действительно все больше приобретает черты сезонной инфекции, осень и зима покажут, насколько они правы. Однако человечество все еще не вышло в постпандемийный период и вирус может вновь активизироваться, подчеркнула эксперт.

Роспотребнадзор сообщил, что на фоне распространения нового подварианта омикрон-штамма коронавируса «кентавр» россиянам из уязвимых категорий, в том числе страдающим от хронических заболеваний, рекомендовано носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. При этом в ведомстве отметили, что у всех заболевших «кентавром» пациентов болезнь протекает легко и без госпитализации.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев рассказал, что многим врачам уже известны некоторые отличительные особенности подварианта «кентавр», так как во многом он схож с классическим «омикроном». По его словам, у больного наблюдается повышенная температура, насморк, кашель, воспаление лимфоузлов, а также ночная потливость.

Эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что сегодня необходимо вводить новые антиковидные ограничения, однако полностью сделать это не получится. Он отметил, что во время спецоперации на Украине происходят контакты с огромным количеством людей, но при этом руководство Киева не отчитываются о заболевших. В настоящее время специалистам неизвестен масштаб распространения заболевания, а также количество инфицированных граждан Украины, что в свою очередь может представлять серьезную угрозу, заключил он.

Фото: Максим Платонов

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что распространение подварианта «омикрон» — штамма «кентавр» будет зависеть от темпов вакцинации. Также ситуация будет стабилизироваться за счет индивидуальной и общественной профилактики. Говоря о том, какие меры нужно предпринять россиянам, чтобы защититься от заболевания, Малышев подчеркнул, что необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

Работа пункта пропуска «Покровка» на границе с Китаем возобновилась в Бикинском районе Хабаровского края. Напомним, из-за пандемии коронавируса сообщение Покровка — Жаохэ было блокировано на протяжении двух лет. Поручение о возобновлении работы стратегически важного погранперехода дал губернатор Михаил Дегтярев. О готовности открытия краевые власти заявили еще в апреле, однако с китайской стороны подтверждения на обмен грузами не поступало.

В Токио суточный прирост заболевших обновил максимум с начала пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 566 780 411 человек, 6 380 790 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 046 834). На второй строчке — Индия (43 803 619), на третьей — Бразилия (33 454 294), на четвертой — Франция (33 465 759), на пятой — Германия (30 131 303).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 025 741). За ними следуют Бразилия (676 217), Индия (528 388), Россия (372 707, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (374 259).

В Луганской Народной Республике (ЛНР) с 19 июля возобновилась кампания по иммунизации населения от коронавируса у взрослых старше 18 лет. Напомним, вакцинация населения от COVID-19 в ЛНР началась 1 февраля 2021 года российским препаратом «Спутник V». Всего к весне 2022 года было вакцинировано порядка 250 тыс. жителей. Нынешний этап вакцинации будет проводиться той же вакциной.

Столица Казахстана Нур-Султан из-за ухудшения ситуации по COVID-19 перешла из «зеленой», безопасной зоны, в «желтую» — умеренного риска по распространению заболевания. Уточняется, что за минувшие сутки в городе было выявлено 642 новых случая коронавируса. Тем не менее с прошлой недели эпидемическую ситуацию в стране оценивают не по количеству заболевших, а по числу госпитализированных. Так, в настоящее время на стационарном лечении в Нур-Султане находятся 260 человек, а из развернутых коек занят 41%.

Фото: upload.wikimedia.org

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Токио (Япония) преодолеет в четверг отметку в 30 тысяч, сообщает информационное агентство Kyodo. Так, в городе был обновлен абсолютный максимум с момента начала пандемии, установленный 5 февраля. Тогда в столичном регионе было выявлено более 21 тысячи случаев заражения за сутки. Стоит отметить, что Япония в последнюю неделю столкнулась с резким ускорением темпа распространения заболевания. Так, в среду суточный прирост по стране обновил еще один максимум и составил более 152 тысяч случаев.

Перуанские медики выявили первый случай заражения в стране новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75 — «кентавр». По данным Минздрава страны, болезнь у заразившегося протекает без осложнений. «Ему не требуется госпитализация, он находится под постоянным наблюдением со стороны министерства», — сообщают в ведомстве.

Фото: pxhere.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что международное сообщество обязано подготовиться к появлению новых вариантов коронавируса на фоне роста числа заразившихся по всему миру. Он призвал страны уделить внимание пробелам в профилактике COVID-19, в частности мониторингу ситуации с распространением вируса, иммунизации населения и поставкам медикаментов.

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Максим Кокунин