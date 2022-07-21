Врач предупредил россиян, переболевших COVID-19 год назад, о воздействии инфекции на сосуды и легкие

Россияне, переболевшие COVID-19 в прошлом году, и сегодня рискуют столкнуться с осложнениями. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Звонков.

Во второй половине 2021 года доминировал штамм коронавируса «дельта», который привел к смерти многих людей и оставил после себя «мощный след» различных осложнений. В первую очередь от инфекции страдали сосуды и легкие пациентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— В основном от него страдали сосуды в разных органах, и наиболее уязвимыми оказались легкие, потому что они на пути распространения вируса, туда вирус попадал в большом количестве. Дальше он распространялся по всему организму, мог поразить самые разные участки, органы и ткани — мозг, печень, почки, сердце, — заявил он в эфире радио Sputnik.

Даже через год после заражения штаммом «дельта» человек может сталкиваться с последствиями COVID-19. Это зависит от того, насколько серьезно и долго болел пациент.

На этой неделе российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования. Сейчас в стране фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, но не все регионы принимают необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19, заметили в Росздравнадзоре.



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Татьяна Леухина