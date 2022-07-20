Примерно треть паломников, поехавших на хадж из Татарстана — женщины

Фото: Айрат Касимов (архив)

В 2022 году среди паломников, отправившихся из России на хадж, зарегистрировали около двух третей мужчин и одной трети женщин — такое соотношение устойчиво во многих регионах в течение долгого времени, сообщили представители российских муфтиятов после завершения периода паломничества.



В процентном делении соотношение побывавших в Мекке и Медине верующих — 64,45% мужчин и 35,54% женщин, рассказал зампред ДУМ России Рушан Аббясов.

Аналогичное соотношение отметили в разных муфтиятах.

— У Татарстана примерно две трети паломников составляют мужчины, одна треть — женщины. И так на протяжении многих лет, — отметили в пресс-службе, напомнив, что от респбулики на хадж в этом году отправились 272 женщины и 558 мужчин.

В 2022 году из Крыма в Саудовскую Аравию полетели 270 человек — 182 мужчины (68%) и 88 женщин (32%), сообщил заместитель муфтия республики Эсадулла Баиров.

В то же время, по данным директора компании официального хадж-оператора от Дагестана «Марва тур» Булата Курбанова, из этой республики в хадж традиционно отправляется примерно одинаковое количество мужчин и женщин, сообщает «РИА Новости».

Фото: Айрат Касимов (архив)

Паломники вернулись из хаджа рейсом Стамбул — Казань вчера. Хадж в 2022 году прошел впервые спустя два года пандемии.



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Маргарита Головатенко