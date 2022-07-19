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Татарстанские паломники вернулись из хаджа — видео

20:54, 19.07.2022
Татарстанские паломники вернулись из хаджа — видео
Фото: кадр видео

Паломники вернулись из хаджа рейсом Стамбул — Казань. Хадж в 2022 году прошел впервые спустя два года пандемии — вознести молитвы смогли 810 мусульман из Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Всего для мусульман России было предусмотрено 11 318 мест, по всему миру принять участие в хадже смогли миллион человек.

Посещение хаджа россиянами стало возможным, благодаря переговорам президента республики Рустама Минниханова с властями Саудовской Аравии.

Паломники из Татарстана завершили все обряды хаджа и благополучно вернулись в Мекку в начале прошлой недели.

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Маргарита Головатенко
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