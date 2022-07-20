Больше половины ДТП в Татарстане приходится на Казань

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Сотрудники ГИБДД Казани ежедневно проводят работу по профилактике нарушений за непристегнутый ремень безопасности, акция «Ремень безопасности» пройдет до 10 августа.

Днем 19 июля в Казани на ул. Химической произошло ДТП с участием автомобилей KIA и ГАЗ. Пассажир иномарки погиб, водителя доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир KIA не были пристегнуты ремнями безопасности.



— Это была не скорость, честно говоря, это бы снаряд. В 12:05 он выехал во время обеда — решили покататься с другом, если брать частный случай. В 12:10 произошло ДТП. У нас было 5 минут, чтобы каким-то образом снять с дороги или профилактировать это ДТП, — прокомментировал командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани Михаил Савин.



За 6 месяцев этого года в Татарстане произошло 1 460 аварий, в которых 1 821 человек получил травмы, погибли 127 человек. Больше половины от общего числа ДТП приходится на Казань — 751 авария, в них получили травмы 875 человек, погибли — 19.



Согласно исследованиям, ремень безопасности повышает шансы на выживаемость при ДТП на переднем сиденье — на 50%, на заднем — на 75%.

Вчера утром на 66-м километре дороги Казань — Ульяновск в Апастовском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погибли 8-летний и 65-летний пассажиры. Водитель автомобиля Renault превысил скорость и выехал на встречную полосу, машина съехала в кювет.



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Маргарита Головатенко