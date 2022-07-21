Тренер Яна Непомнящего был шокирован отказом Карлсена играть за шахматную корону
Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что был шокирован отказом Магнуса Карлсена играть за шахматную корону, об этом он заявил в интервью RT.
— С Непомнящим у них был бы настоящий, большой матч. Хотя предпосылки к его отказу были. Он сказал о своем желании на следующий день после матча в Дубае. Тогда люди стали относиться всерьез к тому, что Магнус может отказаться отстаивать шахматную корону. Карлсен сам говорил, что для него матч за чемпионство — тяжелое испытание, — сказал Владимир Поткин.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим:
— У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам, — сказал он.
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