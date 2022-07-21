Тренер Яна Непомнящего был шокирован отказом Карлсена играть за шахматную корону

Фото: Максим Платонов

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что был шокирован отказом Магнуса Карлсена играть за шахматную корону, об этом он заявил в интервью RT.



— С Непомнящим у них был бы настоящий, большой матч. Хотя предпосылки к его отказу были. Он сказал о своем желании на следующий день после матча в Дубае. Тогда люди стали относиться всерьез к тому, что Магнус может отказаться отстаивать шахматную корону. Карлсен сам говорил, что для него матч за чемпионство — тяжелое испытание, — сказал Владимир Поткин.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим:

— У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам, — сказал он.



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Маргарита Головатенко