Новости спорта

00:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Тренер Яна Непомнящего был шокирован отказом Карлсена играть за шахматную корону

00:22, 21.07.2022
Тренер Яна Непомнящего был шокирован отказом Карлсена играть за шахматную корону
Фото: Максим Платонов

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что был шокирован отказом Магнуса Карлсена играть за шахматную корону, об этом он заявил в интервью RT.

— С Непомнящим у них был бы настоящий, большой матч. Хотя предпосылки к его отказу были. Он сказал о своем желании на следующий день после матча в Дубае. Тогда люди стали относиться всерьез к тому, что Магнус может отказаться отстаивать шахматную корону. Карлсен сам говорил, что для него матч за чемпионство — тяжелое испытание, — сказал Владимир Поткин.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим:

— У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что мне это не особо нравится, хоть я и уверен, что матч был бы интересен по историческим причинам, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также