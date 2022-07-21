В Казани на уборку стадиона «Ак Барс Арена» выделят почти 9 миллионов рублей

Фото: Максим Кокунин

На комплексную уборку футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани готовы выделить 8,92 миллиона рублей. Советующий тендер размещен на портале госзакупок.

В число работ входит: удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка твердых полов, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и их вынос в специально отведенные места. Подрядчик также должен удалять пыль с подоконников, освобожденных от посторонних предметов, и так далее.

Предварительный график оказания услуг связан с матчами казанского клуба:

14 августа «Рубин» — «Кубань (Краснодар)»;

27 августа «Рубин» — «Камаз (Набережные Челны)»;

4 сентября «Рубин» — «Алания (Владикавказ)»;

18 сентября «Рубин» — «Волгарь (Астрахань)»;

2 октября «Рубин» — «Арсенал (Тула)»;

16 октября «Рубин» — «Краснодар 2 (Краснодар)»;

30 октября «Рубин» — «Балтика (Калининград)»;

13 ноября «Рубин» — «Енисей (Красноярск)»;

27 ноября «Рубин» — «Нефтехимик (Нижнекамск)».

Этапы проведения мероприятия: доматчевые дни (3 смены до начала мероприятия — генеральная уборка и подготовка к мероприятию); матчевый день (1 дневная смена и 1 ночная смена); постматчевый день.

Фото: Максим Кокунин

Подрядчика ищет АО «Казань Арена». Подать заявку можно до 29 июля, итоги подведут 2 августа.

В ноябре 2021-го «Реальное время» писало, что на уборку «Ак Барс Арены» в 2022 году выделят 17,7 миллиона рублей. Еще 7,4 миллиона направили на техническое и сервисное обслуживание оборудования стадиона. Уход за газоном оценили в 13 миллионов.

Напомним, что планируется провести капитальный ремонт футбольного стадиона. На эти цели готовы направить более 177,3 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

«Реальное время» также писало, что охрана «Ак Барс Арены» на проспекте Ямашева в Казани в 2022 году обойдется без малого в 30 миллионов рублей. Договор заключили с местным ООО «ЧОО «Т.А.Ш.» как с единственным поставщиком.



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Максим Кокунин