Обслуживание газона «Ак Барс Арены» оказалось вдвое дешевле его охраны

Фото: Дмитрий Резнов

По 2,5 миллиона на каждый месяц

Как стало известно «Реальному времени», охрана футбольного стадиона «Ак Барс Арена» на проспекте Ямашева в Казани обойдется без малого в 30 миллионов рублей. Источник финансирования в документации не указан.

30 миллионов рублей рассчитаны на весь 2022 год. Таким образом, один месяц охраны «Ак Барс Арены» оценивается почти в 2,5 миллиона.

С исполнителем АО «Казань Арена», выступающее заказчиком охранных услуг, уже определилось. Договор заключили с местным ООО «ЧОО «Т.А.Ш.» как с единственным поставщиком. Основание выбора — предложение наиболее выгодных условий охраны стадиона.

С частной охранной организацией «Т.А.Ш.» договор на охрану «Ак Барс Арены» заключается не в первый раз — а если быть точнее, то с 2016 года. Так, охрана на 2017-й обошлась суммарно в 31,4 миллиона. Чуть подешевела охрана на 2018-й — до 31,08 миллиона. На 2019-й охранные услуги стоили стадиону уже 29,6 миллиона, на 2020-й — 30,7 миллиона.

Контракт на комплексные охранные услуги в 2021-м стоил столько же, сколько и на 2020-й. Срок его истекает завтра, а уже с 1 января начнет действовать новый.



В 2020-м услуги включали в себя охрану товарно-материальных ценностей, контроль за соблюдением порядка посещения стадиона и за сдачей и снятием под охрану отдельных помещений, охрану от преступных посягательств на жизнь и здоровье сотрудников и посетителей, находящихся на «Ак Барс Арене», и материальных ценностей и документов и т.д.

С частной охранной организацией «Т.А.Ш.» договор на охрану «Ак Барс Арены» заключается не в первый раз. Фото: realnoevremya.ru

К охране стадиона, двух билетных касс, четырех павильонов досмотра и терминала ПТС требовалось привлечь 19 охранников с графиком работы сутки через трое, четырех «ключников»", двух специалистов по техническим средствам безопасности, IT-специалиста, администратора и руководителя службы безопасности. Охрану должен был возглавлять начальник.



До этого охраной занималось ООО «ЧОП «Платина» — с ней контракты на 9,5 и 4,8 миллиона рублей заключались в сентябре и декабре 2015 года, и ООО ЧОО «Застава», которое выиграло тендер на 6,2 миллиона в мае 2015-го.

«Т.А.Ш.» охраняло Бессмертный полк и Сабантуй

ООО «ЧОО «Т.А.Ш.» зарегистрировано в Казани в июле 2015 года с уставным капиталом в 250 тысяч рублей. То есть компания начала заключать договоры на охрану с АО «Казань Арена» на следующий год после своего появления на рынке.

Бенефициаром и генеральным директором компании, которая занимается деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности, является Дмитрий Блохин.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в последние два года у «Т.А.Ш.» в минус ушла чистая прибыль, притом что все остальные финансовые показатели стабильно в плюсе. В допандемийном 2019-м она приняла отрицательное значение более чем на 10,5 миллиона рублей, в 2020 году — на 838 тысяч.

«Т.А.Ш.» выставляло посты охраны на площади Тысячелетия, в парке Победы и во время шествия Бессмертного полка в День Победы. Фото: Максим Платонов

Доходы «Т.А.Ш.» за прошлый год зарегистрированы в размере 69,7 миллиона рублей. Расходы они превысили всего на 434 тысячи. Чистые активы за 2020-й оцениваются в 2,6 миллиона.



Компания сотрудничала и с казанскими властями. В апреле 2021-го «Т.А.Ш.» выиграло тендер Управление культуры исполкома города на оказание охранных услуг в период организации и проведения праздничных мероприятий, предложив сумму на 4,6 тысяч меньше, чем конкурент, ООО «Барс», — 863 тысячи, притом что начальная цена составляла 913,4 тысячи рублей.



По договору «Т.А.Ш.» выставляло посты охраны на площади Тысячелетия, в парке Победы и во время шествия Бессмертного полка в День Победы. Кроме того, компания выставляла посты охраны в Казани в День России, на Сабантуй и в День города.

Обслуживание газона обойдется в 13 миллионов

Траты на стадион не ограничиваются охраной. Например, на уборку «Ак Барс Арены» в 2022 году выделят 17,7 миллиона рублей. В число работ входит: удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка твердых полов и т.д.

Еще 7,4 миллиона рублей уйдет на техническое и сервисное обслуживание оборудования стадиона. Техзадание включает в себя оказание услуг по обслуживанию звука в чаше стадиона, обслуживание системы кабельного телевидения, конференц-зала, системы медиатабло и прочего оборудования.

Обслуживание газона обойдется в 13 миллионов — это более чем в два раза меньше, чем на охрану. На его качество все так же жалуются, в том числе главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий. Он утверждал, что из-за плохого покрытия его игроки постоянно травмируются. Осенью стороны пришли к соглашению, что поле больше не будет использоваться для нефутбольных мероприятий.

Обслуживание газона обойдется в 13 миллионов. Фото: Максим Платонов

Недавно в интервью Ксении Собчак Слуцкий заявил:

— Вы знаете, что здесь поле #овно? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле наш основной нападающий дважды получил серьезнейшую травму, когда вылетал на 3 месяца, и мы теряли огромное количество очков, денег... Мы говорили, что поле плохое-плохое, вбухали 850 килограммов семян дорогущих, чтобы оно выросло. Потом поняли, что не выросло — взяли и сделали реновацию. Лишняя реновация — это огромные деньги. Это десятки миллионов рублей. Ну, мне кажется, так очень многие процессы происходят», — сказал тренер в интервью Ксении Собчак.

Татьяна Демина