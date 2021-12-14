В Казани на техническое обслуживание систем на стадионе «Ак Барс Арена» потратят 7,4 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

На техническое и сервисное обслуживание оборудования на казанском футбольном стадионе «Ак Барс Арена» потратят почти 7,4 миллиона рублей. Тендер на оказание услуг опубликован на портале госзакупок.

Техзадание включает в себя оказание услуг по обслуживанию звука в чаше стадиона, обслуживание системы кабельного телевидения, конференц-зала, системы медиатабло и прочего оборудования.

Для оказания услуг требуется обеспечить ежедневное присутствие на «Ак Барс Арене» не менее восьми специалистов определенной квалификации. Они должны обладать всеми необходимыми знаниями и умениями в своей области.

Фото: Максим Платонов (архив)

Оказывать услуги по техническому и сервисному обслуживанию оборудования на стадионе необходимо в течение года — с 1 января по 31 декабря 2022-го.

В следующем году на уборку футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в 2022 году выделят 17,7 миллиона рублей. В число работ входит: удаление локальных загрязнений со стен, обработанных влагостойким покрытием, механизированная и ручная влажная уборка твердых полов и т.д.



Татьяна Демина