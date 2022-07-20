В Казани до августа ограничат движение по улице Терегулова

В Казани поэтапно ограничат движение по улице Терегулова. Это связано с прокладкой хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

С 26 по 29 июля полностью перекроют проезжую часть и тротуар возле дома №10 по ул. Терегулова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 30 июля по 2 августа для движения будет закрыта проезжая часть возле строящегося здания №23 по ул. Терегулова.

С 3 по 6 августа будет частично ограничено движение по проезжей части возле дома №18 по ул. Терегулова, сообщается на сайте мэрии Казани.

Вчера в столице Татарстана продлили ограничение движения на четырех центральных улицах города до мая следующего года. Это связано с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия.

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Татьяна Леухина