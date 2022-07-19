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В центре Казани продлили ограничение движения до мая 2023 года

12:07, 19.07.2022
В центре Казани продлили ограничение движения до мая 2023 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани продлили ограничение движения на четырех центральных улицах города до мая следующего года. Это связано с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия.

До 23 мая 2023 года в городе будут перекрыты тротуары:

  • по ул.Профсоюзной, на участке от ул.М.Джалиля до ул.К.Наджми;
  • по ул.К.Наджми, на участке от ул.Профсоюзной до ул.Рахматуллина;
  • по ул.М.Джалиля, на участке от ул.Профсоюзной до дома №2/18 по ул.М.Джалиля.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также частично ограничат движение транспорта и полностью проход по тротуару по ул.Рахматуллина, на участке от ул.К.Наджми до дома №2/18 по ул.М.Джалиля.

С 18 июля в столице Татарстана ограничат движение по улице Салиха Батыева. Это связано со строительством жилого дома по ул. Кул Гали. Ограничения будут действовать до 30 декабря.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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