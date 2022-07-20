Количество кибератак на электронные платформы Татарстана в мае выросло в 40 раз

Фото: Максим Платонов

В мае на сайты компаний, министерств, СМИ и других электронных площадок Татарстана совершили 212 тысяч кибератак. По сравнению с апрелем их количество выросло в 40 раз, сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

— Если не говорить о локальных проблемах, которые имели место быть и быстро решались, инфраструктура Татарстана выдержала весь натиск кибератак с территории Украины, с территории зарубежных стран. Для предупреждения кибератак в республике создан оперштаб по указу президента Татарстана. Им охвачены 75 критически важных элементов в инфраструктуре — это промышленные предприятия от КАМАЗа до «Татнефти», и другие крупные промышленные предприятия, которые имеют мощнейшую инфраструктуру, — добавил министр.

Айрат Хайруллин сообщил, что оперштаб в режиме нон-стоп будет обеспечивать всей необходимой информацией, связанной с предпринимаемыми действиями не только в области кибербезопаности, но и так называемыми недекларируемыми возможностями, которые Минцифры получает от спецслужб. Они, по словам министра, позволяют оперативно доводить всю информацию и контролировать исполнение действий для создания безопасности промышленными предприятиями.

Фото: Максим Платонов

Напомним, случаи кибератак на сайты российских ведомств, компаний и СМИ участились этой весной после начала специальной военной операции на Украине. DDoS-атаке подвергался и сайт «Реального времени».

В начале июня DDoS-атаку зафиксировали на сайты президента Татарстана, Госсовета и ведомств республики. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила, что «это абсолютно не новая история, они всегда существовали».



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Ангелина Панченко