В Татарстане две недели подряд не регистрируют случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане две недели подряд не фиксируют случаев смерти, причиной которой стал коронавирус. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 996 жителей республики.

О последнем летальном исходе, причиной которого стал коронавирус, в Татарстане сообщалось 8 июля — умер один человек. Эта смерть стала первой за шесть недель.



По последним данным федерального оперштаба, в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 153 365 случаев заражения коронавируса. Вылечились за это время 149 829 жителей республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина