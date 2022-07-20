В Татарстане две недели подряд не регистрируют случаев смерти от COVID-19
В Татарстане две недели подряд не фиксируют случаев смерти, причиной которой стал коронавирус. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 996 жителей республики.
О последнем летальном исходе, причиной которого стал коронавирус, в Татарстане сообщалось 8 июля — умер один человек. Эта смерть стала первой за шесть недель.
По последним данным федерального оперштаба, в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 153 365 случаев заражения коронавируса. Вылечились за это время 149 829 жителей республики.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 20 июля читайте в подборке интернет-газеты.
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