В Татарстане за минувшие сутки выявили 38 случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 38 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 153 365.

За сутки госпитализировали 35 пациентов. Выздоровели еще 70 татарстанцев, всего — 149 829, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вновь не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. С начала пандемии от инфекции скончались 1 996 татарстанцев.

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Татьяна Леухина