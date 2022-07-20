В Казани на Сибирском тракте произошло ДТП — образовалась пробка почти в 2,5 км

Фото: Дарья Пинегина

В Казани на Сибирском тракте произошло ДТП — столкнулись Mercedes и грузовик, сообщает корреспондент «Реального времени». Из-за этого на дороге образовалась большая пробка — ее протяженности почти 2,5 км.

Движение встало от здания по ул. Сибирский тракт, 61 до остановки общественного транспорта «Улица Халитова».

Скриншот «Яндекс.Карты»

Пробки наблюдаются и в других частях Казани. Движение затруднено на проспекте Ибрагимова, ул. Декабристов, Воровского, Копылова и Тэцевской.

Накануне в Казани произошло ДТП с участием общественного транспорта — на проспекте Ямашева столкнулись автобус и троллейбус. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



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Татьяна Демина