В Кремле заявили о проведении ежегодной прямой линии Путина «чуть позже»

Идея проведения ежегодной прямой линии президента России по-прежнему востребована, мероприятие состоится, но «чуть позже», заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.



— <…> сейчас очень много более важных мероприятий у президента. <…> Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно, — прокомментировал представитель Кремля.

В начале июня Песков сообщал, что к прямой линии президента идет рутинная подготовка, но ее сроки пока не определены. Завершающая стадия подготовки начнется тогда, когда определятся сроки.

Фото: kremlin.ru

В прошлом году ежегодная прямая линия с президентом России состоялась 30 июня. Она стала 18-й по счету и продлилась 3 часа 43 минуты. За это время глава государства ответил на 68 вопросов.

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Маргарита Головатенко