Айнур Миннеханов покинул пост гендиректора ФК «КАМАЗ»

Фото: ru.wikipedia.org / Рамиль Фаррахов

Айнур Миннеханов покинул пост гендиректора футбольного клуба «КАМАЗ» — его место занял Иван Клипов, сообщил президент клуба Наиль Мегдеев.



— Попросил всех ответственно отнестись к новому сезону. Надеюсь, что результаты будут соответствовать нашим ожиданиям. Стартовый матч посетил лично, и настрой команды мне понравился — мы выиграли «Нефтехимик» со счетом 1:0, — сказал он.

Магдеев подчеркнул важность командной работы и обозначил, что желает изменить ситуацию в футбольном клубе к лучшему. Он поблагодарил Айнура Миннеханова за работу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко