В Татарстане во втором квартале выросло число признанных банкротами граждан и ИП

Фото: Максим Платонов

В Татарстане во втором квартале 2022 года зарегистрировали 1 861 сообщение о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 14,5% больше, чем за первые три месяца года, следует из данных Федресурса.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан замкнул топ-3 рейтинга по количество признанных банкротами во втором квартале 2022 года граждан и ИП. На первом месте оказалась Башкирия, на втором — Самарская область. На последней строчке находится Марий Эл.

Рейтинг регионов ПФО по количеству сообщение о введении судами реализации имущества в отношении граждан и ИП во апреле-июне 2022 года выглядит следующим образом:



Башкирия — 2 738;

Самарская область — 2 394;

Татарстан — 1 861;

Саратовская область — 1 665;

Оренбургская область — 1 223;

Нижегородская область — 1 155;

Пермский край — 1 118;



Пензенская область — 973;

Ульяновская область — 968;

Удмуртия — 874;

Мордовия — 315;



Кировская область — 315;

Чувашия — 556;



Марий Эл — 228;

В целом по России во втором квартале банкротами признали 67 133 гражданина и ИП. По сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года число сообщений о введении судами реализации имущества в отношении этих субъектов увеличилось на 24%.

Напомним, по российскому законодательству решение о введении реализации имущества принимается арбитражным судом в случае признания гражданина банкротом. Она вводится на срок не более чем шесть месяцев, но может продлеваться.

С 1 сентября 2020 года по 30 июня 2022 года в Татарстане возбудили 186 внесудебных процедур банкротства граждан. Из них 149 за это время завершены.

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Татьяна Демина