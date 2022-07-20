В Татарстане во втором квартале выросло число признанных банкротами граждан и ИП
В Татарстане во втором квартале 2022 года зарегистрировали 1 861 сообщение о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 14,5% больше, чем за первые три месяца года, следует из данных Федресурса.
Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан замкнул топ-3 рейтинга по количество признанных банкротами во втором квартале 2022 года граждан и ИП. На первом месте оказалась Башкирия, на втором — Самарская область. На последней строчке находится Марий Эл.
Рейтинг регионов ПФО по количеству сообщение о введении судами реализации имущества в отношении граждан и ИП во апреле-июне 2022 года выглядит следующим образом:
- Башкирия — 2 738;
- Самарская область — 2 394;
- Татарстан — 1 861;
- Саратовская область — 1 665;
- Оренбургская область — 1 223;
- Нижегородская область — 1 155;
- Пермский край — 1 118;
- Пензенская область — 973;
- Ульяновская область — 968;
- Удмуртия — 874;
- Мордовия — 315;
- Кировская область — 315;
- Чувашия — 556;
- Марий Эл — 228;
В целом по России во втором квартале банкротами признали 67 133 гражданина и ИП. По сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года число сообщений о введении судами реализации имущества в отношении этих субъектов увеличилось на 24%.
Напомним, по российскому законодательству решение о введении реализации имущества принимается арбитражным судом в случае признания гражданина банкротом. Она вводится на срок не более чем шесть месяцев, но может продлеваться.
С 1 сентября 2020 года по 30 июня 2022 года в Татарстане возбудили 186 внесудебных процедур банкротства граждан. Из них 149 за это время завершены.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым