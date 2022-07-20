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В Татарстане во втором квартале выросло число признанных банкротами граждан и ИП

10:58, 20.07.2022
В Татарстане во втором квартале выросло число признанных банкротами граждан и ИП
Фото: Максим Платонов

В Татарстане во втором квартале 2022 года зарегистрировали 1 861 сообщение о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 14,5% больше, чем за первые три месяца года, следует из данных Федресурса.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан замкнул топ-3 рейтинга по количество признанных банкротами во втором квартале 2022 года граждан и ИП. На первом месте оказалась Башкирия, на втором — Самарская область. На последней строчке находится Марий Эл.

Рейтинг регионов ПФО по количеству сообщение о введении судами реализации имущества в отношении граждан и ИП во апреле-июне 2022 года выглядит следующим образом:

  • Башкирия — 2 738;
  • Самарская область — 2 394;
  • Татарстан — 1 861;
  • Саратовская область — 1 665;
  • Оренбургская область — 1 223;
  • Нижегородская область — 1 155;
  • Пермский край — 1 118;
  • Пензенская область — 973;
  • Ульяновская область — 968;
  • Удмуртия — 874;
  • Мордовия — 315;
  • Кировская область — 315;
  • Чувашия — 556;
  • Марий Эл — 228;

В целом по России во втором квартале банкротами признали 67 133 гражданина и ИП. По сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года число сообщений о введении судами реализации имущества в отношении этих субъектов увеличилось на 24%.

Напомним, по российскому законодательству решение о введении реализации имущества принимается арбитражным судом в случае признания гражданина банкротом. Она вводится на срок не более чем шесть месяцев, но может продлеваться.

С 1 сентября 2020 года по 30 июня 2022 года в Татарстане возбудили 186 внесудебных процедур банкротства граждан. Из них 149 за это время завершены.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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