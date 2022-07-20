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В Татарстане возбудили 186 внесудебных процедур банкротства граждан — 149 завершены

09:33, 20.07.2022
В Татарстане возбудили 186 внесудебных процедур банкротства граждан — 149 завершены
Фото: Ринат Назметдинов

С 1 сентября 2020 года по 30 июня 2022 года в Татарстане возбудили 186 внесудебных процедур банкротства граждан. Такие данные приводит Федресурс. Из них 149 за это время завершены.

Согласно закону, граждане подают документы о признании их банкротами во внесудебном порядке в многофункциональные центры. В Татарстане с начала действия такой процедуры МФЦ вернули жителям 426 заявлений.

В Приволжском федеральном округе Татарстан занял пятую строчку по числу возбужденных внесудебных процедур банкротства граждан. Среди всех субъектов России республика расположилась на 17-м месте.

Фото: Ринат Назметдинов

В целом рейтинг регионов ПФО по количеству сообщений МФЦ о возбуждении внесудебных процедур банкротства граждан сложился следующим образом:

  • Оренбургская область — 321;
  • Пермский край — 305;
  • Башкирия — 276;
  • Самарская область — 216;
  • Татарстан — 186;
  • Кировская область — 149;
  • Нижегородская область — 116;
  • Удмуртия — 106;
  • Пензенская область — 104;
  • Ульяновская область — 91;
  • Мордовия — 79;
  • Чувашия — 55;
  • Марий Эл — 54;
  • Саратовская область — 13.

Всего в России с 1 сентября 2020-го по конец июня этого года МФЦ опубликовали 9 396 сообщений о возбуждении внесудебных процедур банкротства граждан. Из низ 1 651 — во втором квартале 2022-го. Более 11,1 тыс. заявлений россиянам вернули.

О завершении первой в Татарстане процедуры внесудебного банкротства стало известно в марте 2021 года. Банкротом в упрощенном порядке, без решения суда, признали 30-летнюю жительницу Мензелинского района. Ее обязательства перед кредиторами превышали 200 тысяч рублей.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан

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