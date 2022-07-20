В Татарстане возбудили 186 внесудебных процедур банкротства граждан — 149 завершены

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 сентября 2020 года по 30 июня 2022 года в Татарстане возбудили 186 внесудебных процедур банкротства граждан. Такие данные приводит Федресурс. Из них 149 за это время завершены.

Согласно закону, граждане подают документы о признании их банкротами во внесудебном порядке в многофункциональные центры. В Татарстане с начала действия такой процедуры МФЦ вернули жителям 426 заявлений.

В Приволжском федеральном округе Татарстан занял пятую строчку по числу возбужденных внесудебных процедур банкротства граждан. Среди всех субъектов России республика расположилась на 17-м месте.

Фото: Ринат Назметдинов

В целом рейтинг регионов ПФО по количеству сообщений МФЦ о возбуждении внесудебных процедур банкротства граждан сложился следующим образом:

Оренбургская область — 321;

Пермский край — 305;



Башкирия — 276;

Самарская область — 216;

Татарстан — 186;

Кировская область — 149;

Нижегородская область — 116;

Удмуртия — 106;

Пензенская область — 104;

Ульяновская область — 91;

Мордовия — 79;



Чувашия — 55;



Марий Эл — 54;

Саратовская область — 13.

Всего в России с 1 сентября 2020-го по конец июня этого года МФЦ опубликовали 9 396 сообщений о возбуждении внесудебных процедур банкротства граждан. Из низ 1 651 — во втором квартале 2022-го. Более 11,1 тыс. заявлений россиянам вернули.

О завершении первой в Татарстане процедуры внесудебного банкротства стало известно в марте 2021 года. Банкротом в упрощенном порядке, без решения суда, признали 30-летнюю жительницу Мензелинского района. Ее обязательства перед кредиторами превышали 200 тысяч рублей.



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Татьяна Демина