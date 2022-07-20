На строительство сетей газоснабжения в населенных пунктах Татарстана выделят 67,5 млн рублей

Главное управление инженерных сетей Татарстана объявило тендер на строительство сетей газоснабжения, газификацию зданий и установку блочно-модульных котельных в населенных пунктах республики. На эти цели готовы выделить 67,5 млн рублей.

Срок выполнения работ определяется с момента заключения контракта и не позднее 1 февраля 2023 года. Исполнителю необходимо провести земляные работы с устройством фундаментов и оснований, а также возвести трубопроводные сети.

Работы должны быть выполнены согласно проектно-сметной документации, а объект должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса России и других федеральных законов. Они пройдут по адресам:

Здание Управления сельского хозяйства и продовольствия, село Черемшан, ул. Техническая, 36;

Ул. Тугарова в Елабуге;

Гостиница МБУ «Спортивная школа «Зилант» в деревне Плаксиха Кукморского района;

Жилые дома в деревне Эстачи Высокогорского района.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 4 сентября, итоги подведут 9 сентября, следует из документации на портале госзакупок.

14 апреля президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации регионов страны. По его словам, программу необходимо расширить и изменить подходы к ее реализации так, чтобы в нее вошло максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств. Также глава государства заявил, что горизонт планирования Энергетической стратегии России необходимо продлить до 2050 года. Кабмину было поручено утвердить документ до 15 сентября. Путин, кроме этого, поручил обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке по приемлемым ценам.

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Максим Кокунин