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На заседании совета директоров «Татнефти» рассмотрят вопрос об избрании председателя

18:50, 19.07.2022
На заседании совета директоров «Татнефти» рассмотрят вопрос об избрании председателя
Фото: tatneft.ru

Очередное заседание совета директоров ПАО «Татнефть» состоится 26 июля. Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В частности, рассмотрят вопрос об избрании председателя совета директоров компании.

Также в повестку включены следующие моменты:

  • Об итогах исполнения бюджета за первое полугодие 2022 года и утверждение бюджета на август 2022 года.
  • Об организации кадрового резерва на руководящие должности среднего и высшего звена (регистрация, отбор, обучение и подготовка новых кандидатов). О ходе работ по проработке карьерного роста для молодых сотрудников.
  • О ходе внедрения системы КПЭ, результатах исполнения и связи с мотивацией.
  • Об оценке состава совета директоров ПАО «Татнефть».
  • Об образовании комитетов при совете директоров «Татнефти».
  • Об определении цены сделок с заинтересованностью.
  • О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

В мае в «Татнефти» сообщили, что не будут публиковать консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2022 года. В компании уточнили, что отчетность по МСФО за последующие отчетные периоды будет опубликована в соответствии с российским законодательством.

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