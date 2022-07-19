На заседании совета директоров «Татнефти» рассмотрят вопрос об избрании председателя
Очередное заседание совета директоров ПАО «Татнефть» состоится 26 июля. Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В частности, рассмотрят вопрос об избрании председателя совета директоров компании.
Также в повестку включены следующие моменты:
- Об итогах исполнения бюджета за первое полугодие 2022 года и утверждение бюджета на август 2022 года.
- Об организации кадрового резерва на руководящие должности среднего и высшего звена (регистрация, отбор, обучение и подготовка новых кандидатов). О ходе работ по проработке карьерного роста для молодых сотрудников.
- О ходе внедрения системы КПЭ, результатах исполнения и связи с мотивацией.
- Об оценке состава совета директоров ПАО «Татнефть».
- Об образовании комитетов при совете директоров «Татнефти».
- Об определении цены сделок с заинтересованностью.
- О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
В мае в «Татнефти» сообщили, что не будут публиковать консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2022 года. В компании уточнили, что отчетность по МСФО за последующие отчетные периоды будет опубликована в соответствии с российским законодательством.ПромышленностьНефть Татарстан
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