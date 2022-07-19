В Татарстане за минувшие сутки выявили 39 случаев COVID-19, столько же госпитализировали
В Татарстане за минувшие сутки выявили 39 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 153 327, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
За сутки госпитализировали 39 пациентов с COVID-19, выздоровели — 72 человека. С начала пандемии от коронавируса вылечили 149 759 татарстанцев.
Умерли за весь период 1 996 заболевших COVID-19 татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.
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