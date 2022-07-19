В Казани восстановили водоснабжение на улице Авангардной после аварии

В Казани сегодня утром восстановили водоснабжение на улице Авангардной. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Вчера из-за аварии без воды осталось 64 многоквартирных и 140 частных домов. ЧП произошло из-за сильного ливня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Водоснабжение на Авангардной восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщений мэрии Казани.

На Казань вечером в понедельник обрушился сильный ливень. Менее чем за полчаса ряд улиц столицы Татарстана затопило. Затоплены оказались Николая Ершова, Сибирский тракт, улица Мира, проспект Победы, ряд улиц в центре города, в Ново-Савиновском районе.

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Татьяна Леухина