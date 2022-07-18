В Казани из-за ливня на улице Авангардной произошла авария — без воды осталось 64 многоквартирных дома

В Казани из-за сильного ливня произошла авария на улице Авангардной — она первично затронула порядка 110 многоквартирных и 700 частных домов, не считая административных зданий, сообщили в мэрии города.



Без воды осталось 64 многоквартирных и 140 частных домов. Работы еще продолжаются, будет организован подвоз воды.

Городские службы устраняют последствия непогоды, очищая решетки ливневой канализации и убирая с дорог ветки и стволы упавших деревьев, сообщили в мэрии.

На Казань вечером понедельника, 18 июля, обрушился сильный ливень. Менее чем за полчаса ряд улиц столицы Татарстана затопило. Затоплены оказались Николая Ершова, Сибирский тракт, улица Мира, проспект Победы, ряд улиц в центре города, в Ново-Савиновском районе.

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Маргарита Головатенко