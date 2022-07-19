Экс-глава Росимущества по Татарстану снова обжалует приговор — ему осталось сидеть 4 месяца

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд РТ оценить законность повторного приговора экс-руководителю территориального управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберту Гатину. До конца 4-летнего срока за взятку 10 млн рублей ему остаются 4 месяца, сообщает журналист «Реального времени».



Гатина судили за это преступление дважды, и оба раза суд назначал ему 4 года колонии строгого режима. Первый приговор 2019-го года был отменен в кассации, в итоге осужденного вернули из колонии и вновь отправили на скамью подсудимых. Новый приговор Вахитовский суд вынес 30 мая 2022 года, экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

При вынесении нового решения суд постановил — зачесть осужденному уже отбытый срок в СИЗО, колонии строгого режима и под домашним арестом из расчета день за день, применив норму, которая действовала на момент преступления. На сегодняшний день Гатин отсидел почти 3 года и 8 месяцев, причем больше трети этого срока — под домашним арестом.

Напомним, по версии СК и прокуратуры, в 2013 году Гатин получил взятку в 10 млн рублей — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов. На предварительном следствии обвиняемый успел дать под видеокамеру признательные показания. В суде от них отказался.

10 фактов об этом резонансном деле — в материале «Реального времени».