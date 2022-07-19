В Казани от клещей обработали зеленые зоны площадью 276 га

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани от комаров обработали 93 водоема, от клещей — зеленые зоны площадью 276,3 га, сообщили в мэрии города.



На водоемах обработка проведена на 325,85 га. До конца сезона специалисты дезстанции обработают с берега и на лодке 158 различных водоемов.

С начала летнего сезона в Татарстане зарегистрировали более 6 тысяч обращений из-за укусов клещей. В лабораториях исследовано уже более 1,5 тысячи насекомых, большая часть из них заражена боррелиозом (30%).

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Маргарита Головатенко