С начала летнего сезона в Татарстане зарегистрировали более 6 тысяч обращений из-за укусов клещей — видео

С начала летнего сезона в Татарстане активизировались грызуны и клещи, которые переносят различного рода инфекции. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Отмечается, что всего по республике с начала года было более 60 обращений в связи с грызунами. По словам начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по республике Луизы Борисовой, чаще всего их обнаруживали на контейнерных площадках, возле домов и на торговых площадках.

Что касается клещей, с начала летнего сезона было зарегистрировано более 6 тысяч обращений. В лабораториях исследовано уже более 1,5 тысячи насекомых, большая часть из них заражена боррелиозом (30%).

8 июля заместителя министра лесного хозяйства республики Ильгизара Зарипова рассказал, что в лесах Татарстана зафиксирована активность змей и клещей. По его словам, их численность в этом году превосходит значения прошлых лет.

— Мы считаем, что этому способствовала теплая и снежная зима. Данные представители фауны несут определенную угрозу для человека. Считаем, что необходимо в период этой вспышки популяции воздержаться от посещения лесов, — сказал спикер.

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Максим Кокунин